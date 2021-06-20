Два человека погибли в результате аварии в Ингушетии

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Авария с участием "КАМАЗа" и двух легковых машин произошла на автодороге "Назрань - Малгобек" в Ингушетии два человека погибли, четверо госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

"Поступило сообщение о том, что по автодороге "Назрань - Малгобек" произошло ДТП. По прибытию на место происшествия спасательного расчета было установлено, что столкнулись КАМАЗ и две автомашины ВАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 6 человек. Из них двое погибли, 4 в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие доставлены в центральную районную больницу Малгобека. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.