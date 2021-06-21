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Дополнительные ограничения ввели в Бурятии из-за ситуации с COVID-19

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Дополнительные ограничения ввели власти Бурятии из-за осложнения ситуации с распространением коронавируса, сообщили журналистам в оперативном штабе республики в понедельник.

"Принято решение об ограничении с 21 июня режима работы общепита до 21:00. Также остаются требования по рассадке посетителей - не более 4 человек за столом без учета детей", - сказал представитель оперштаба.

Кроме того, для организаций и предприятий введено требование о переводе не менее 30% персонала на дистанционный режим работы, за исключением вакцинированных работников. За исполнением требования будут следить мобильные группы.

Как сообщалось ранее, первые ограничения оперштаб принял 11 июня. На сегодняшний день сохраняются ограничения для торгово-развлекательных центров, их работа ограничена до 20:00. До 1 июля приостановлена работа фудкортов внутри торговых центров, за исключением обслуживания на вынос. Также до 1 июля прекращена работа детских развлекательных зон и центров. Ограничения распространяются и на аттракционы в парках. С 1 июля закрываются все летние лагеря дневного пребывания. С 12 июня и до 1 июля приостановлена работа кинотеатров и театров. Кроме того, временно прекращен очный прием граждан в МФЦ и ЗАГСах.

По информации оперативного штаба, в стационарах лечение проходят 2 тыс. 763 больных коронавирусом. Занятость коечного фонда остается высокой - 94,2 %. За прошедшую неделю дополнительно была развернута 661 койка.

Увеличилась смертность от коронавирусной инфекции. Показатель летальности сравнялся с общероссийским и составляет 2,4 %.

Хроника 09 января 2020 года – 21 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Бурятия

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