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За год пять россиян были осуждены за распространение опасных фейков

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В 2020 году российские суды признали пять человек виновными в распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, следует из данных статистики Судебного департамента при Верховном суде России.

Трое были приговорены к обязательным работам, один оштрафован, еще один условно осужден к иным мерам.

Пять человек были освобождены от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.

Замминистр внутренних дел Александр Горовой ранее говорил, что в 2020 году по этой статье было возбуждено 23 уголовных дела.

По статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий" в минувшем году осуждены 16 человек. Пятеро из них приговорены к ограничению свободы, двое к исправительным работам, один к обязательным работам, один к лишению права занимать определенные должности, четверо - к штрафам. Только один человек был приговорен к лишению свободы по этой статье.

Восемь человек были освобождены от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.

МВД Верховный суд Александр Горовой

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