Организаторы "Дикой мяты" вернут зрителям часть денег

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Организаторы музыкального фестиваля "Дикая мята", отмененного из-за напряженной ситуации по коронавирусу в Тульской области, разработают программу лояльности для зрителей и ее участников, сообщается в соцсетях мероприятия.

Фестиваль планировалось провести 18-20 июня в поселке Бунырево Алексинского района. Было продано 12,5 тыс. билетов. Однако с 18 июня региональные власти ввели запрет на проведение массовых мероприятий, в связи с этим было принято решение фестиваль не проводить.

В свою очередь губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что власти региона планируют возместить часть затрат.

В эфире радиостанции "Эхо Москвы" генеральный продюсер фестиваля Андрей Клюкин сообщил, что затраты организаторов на подготовку и проведение мероприятия составили порядка 96 млн рублей.

По его словам, фестиваль получил тысячи писем поддержки. "Зрители, музыканты, журналисты, актеры театров и кино протянули фестивалю, который оказался в беде, руку помощи. Партнеры, которые вложили средства в строительство своих развлекательных зон, отказались от финансовых претензий к фестивалю, многие гостиницы отозвали свои счета", - отметил Клюкин.

Также зрители, не попавшие на фестиваль из-за его отмены, запустили в сети акцию покупки билетов на следующий год.

По словам продюсера, музыканты готовы поддержать "Дикую мяту" и выступить на фестивале 2022 года с гонораром 1 рубль. Часть артистов уже сейчас дают стрим-концерты, собирая средства в помощь фестивалю.

Он также отметил, что организаторы оценят размеры компенсаций со стороны области и начнут выплаты взносов, которые сделали участники ярмарки и фудкорта.

"Средства, которые нам поступают в качестве поддержки, мы будем переводить зрителям, которые оформляют возвраты билетов. Мы разработаем программы лояльности для тех, кто не стал сдавать билеты, и для участников, которые перенесли свои взносы на 2022 год", - подчеркнул Клюкин.

Как сообщалось, участниками фестиваля "Дикая мята" в 2021 году были заявлены Гарик Сукачев, Иван Дорн, Манижа, Алена Швец, группы Кино, АукцЫон, Mgzavrebi, Green Grey, The Hatters, Tesla Boy, Tequilajazzz и другие. В 2020 году фестиваль также не состоялся из-за пандемии.