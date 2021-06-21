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Кремль пока не увидел поводов исключать США из списка недружественных стран

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Никаких предпосылок для исключения США из списка недружественных России стран по итогам саммита в Женеве пока нет, так как необходимо дождаться практических результатов прошедшей встречи, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, на встречах такого рода "достигается понимание того, где говорить бесполезно, понимание того, где говорить нужно, понимание того, где мы не согласны категорически друг с другом, понимание того, где мы полностью можем действовать в унисон".

"Но любые понимания повисают в воздухе без реализации, без создания соответствующих рабочих механизмов и без предметного договора", - отметил он.

"Давайте не забывать, что главы государств все-таки не имеют возможности из-за постоянного цейтнота говорить о деталях, они говорят концептуально и рамочно, детали потом уже обговариваются на рабочем уровне. Поэтому до того, как эта имплементация на рабочем уровне не приняла действенный характер, до того, как мы увидим какие-то результаты этой имплементации, никаких поводов нет для изменения упомянутых вами подходов", - сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, возможно ли исключение США из списка недружественных России стран по итогам саммита в Женеве, который, как заявили обе стороны, прошел в конструктивном ключе.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве состоялась 16 июня, разговор двух глав государств длился около 3,5 часов.

14 мая правительство РФ опубликовало распоряжение, утверждающее перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении России. В списке значатся США и Чехия.

США Дмитрий Песков

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