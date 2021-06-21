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В ОП рассказали о задержанном в ФРГ по обвинению в шпионаже россиянине

В ОП рассказали о задержанном в ФРГ по обвинению в шпионаже россиянине
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Задержанный в Германии гражданин РФ Ильнур Нагаев работал на кафедре машиностроения в университете города Аугсбург, сообщила "Интерфаксу" член Общественной палаты (ОП) РФ Мария Бутина.

"В Германии задержали гражданина России Ильнура Нагаева. Он работал на кафедре машиностроения университета в Аугсбурге", - сказала Бутина.

По ее словам, в настоящее время важна любая информация о Нагаеве, особенно данные о друзьях, коллегах, родственниках.

"Мы следим за развитием ситуации и со своей стороны сделаем все необходимое", - сказала Бутина.

Ранее Генпрокуратура ФРГ сообщила о задержании по подозрению в шпионаже гражданина РФ Ильнура Н., который работал научным сотрудником в университете на техническом факультете.

Немецкие власти подозревают его в сотрудничестве с российской спецслужбой. С октября 2020 года по июнь 2021 года россиянин, по версии следствия, как минимум трижды встречался с представителем российской спецслужбы. "На двух встречах он передавал информацию, относящуюся к сфере работы университета. В обмен он получал выплаты наличными деньгами", - заявляют следователи.

Задержанный с 19 июня находится в предварительном заключении.

Мария Бутина Германия Общественная палата

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