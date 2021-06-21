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Посол США Салливан собрался вернуться в Россию до конца недели

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Посол США в России Джон Салливан планирует вернуться в Москву до конца текущей недели, стало известно "Интерфаксу" из информированных источников.

Договоренность о возвращении послов РФ и США к месту их работы была достигнута на российско-американском саммите в Женеве 16 июня.

Посол РФ в США Анатолий Антонов в воскресенье уже вернулся в Вашингтон.

Салливан покинул Россию в конце апреля по рекомендации российской стороны. Ранее в том же месяце США обнародовали новый пакет санкций в отношении России, который, в частности, включал высылку 10 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне и запрет американским финансовым институтам на участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.

Москва ввела ответные меры - зеркально ответила на высылку дипломатов и приняла ряд мер, затрагивающих деятельность американской дипмиссии в РФ. Кроме того, Кремль рекомендовал послу Салливану поехать в Вашингтон на консультации. Таким образом, российская сторона предложила Салливану последовать примеру его российского коллеги, который в марте был приглашен в Москву для консультаций.

США Россия Джон Салливан

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