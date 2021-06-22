В Иркутской области будут бороться с лесными пожарами искусственным дождем

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Вызывающий искусственные осадки самолет-зондировщик ФБУ "Авиалесоохрана" задействуют в тушении пожаров в лесах на севере Иркутской области, сообщила пресс-служба правительства региона.

В сообщении отмечается, что сейчас в районе пожаров для этого "складываются благоприятные погодные условия"

В пресс-службе областного правительства "Интерфаксу" уточнили, что на севере региона продолжают ликвидировать сложный лесной пожар, локализованный на площади 32,5 тыс. га, из них 29,5 тыс. га покрыты лесом и 2,9 тыс. га - нет.

За минувшие сутки в лесах области обнаружено шесть пожаров, ликвидировано три, продолжается тушение десяти. Потушены ранее зарегистрированные пожары: два в Катангском районе, один в Усть-Кутском. Общая площадь этих очагов составляла 508,5 га.

Локализован новый пожар на площади 15 га в Братском районе. Также в локализованном состоянии находятся три ранее обнаруженных пожара в Усть-Удинском, Катангском и Усть-Кутском районах на общей площади 32 тыс. 538 га.

На утро вторника действующими перешли шесть пожаров. Пять из них новые: два в Усть-Илимском районе, по одному в Катангском, Бодайбинском и Нижнеилимском районах. Также действует пожар, зарегистрированный 20 июня в Катангском районе. Общая площадь всех этих очагов - 302 га.

Один новый лесной пожар возник по вине местного населения, причиной пяти, предположительно, считаются грозы.

В тушении лесных пожаров в понедельник было задействовано 215 пожарных-десантников, 114 работников лесопожарных станций, 60 мобилизованных граждан и 46 единиц наземной техники. Во вторник планируется увеличить группировку еще на 33 десантника федерального резерва.

В тушении сложных локализованных пожаров в Катангском и Усть-Удинском районах участвовали два вертолета Ми-8 МЧС. За лесопожарной обстановкой следили и занимались переброской наземных сил и грузов пять легкомоторных самолетов, семь Ан-2 и два вертолета Ми-8.