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Экс-замначальника угрозыска кубанского района арестовали за мошенничество

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего заместителя начальника отдела уголовного розыска ОМВД одного из районов Краснодарского края, фигурант за 500 тыс. рублей обещал смягчение приговора в суде. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по региону во вторник.

"Бывший заместитель начальника отдела уголовного розыска ОМВД РФ по Новокубанскому району обвиняется в покушении на мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 159 УК РФ). По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, сотрудник МВД потребовал 500 тыс. рублей у жителя Армавира, в отношении которого расследовалось уголовное дело о краже. За это было обещано, что судом будет назначено наказание, не связанное с лишением свободы.

Днем 1 июня знакомый полицейского встретился с жителем Армавира в городе Новокубанске и получил требуемую сумму, однако был задержан оперативниками ФСБ.

В пресс-службе ГУ МВД России по краю, в свою очередь, сообщили "Интерфаксу", что по результатам служебной проверки заместитель начальника отдела уголовного розыска ОМВД РФ по Новокубанскому району был уволен.

Краснодарский край

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