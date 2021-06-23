Всю откачивающую технику мобилизовали в Красноярске на борьбу с последствиями дождя

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Красноярске из-за сильных дождей с ночи на улицах работает откачивающая воду техника, сообщает пресс-служба мэрии.

На работу для устранения последствий затяжного дождя вышли все откачивающие машины, водо- и илососы, мотопомпы и "кроты". Техника дежурит в местах традиционных подтоплений, отрабатываются заявки, поступающие из службы 005 и сообщений специалистов по итогам объездов города. Бригады также чистят ливневую канализацию, в которую дождевая вода приносит мусор, открывают люки и колодцы, чтобы вода уходила быстрее.

Большая часть заявок от горожан касается подтоплений на проезжей части. Зафиксированы случаи подтопления подземных пешеходных переходов, тротуаров, подвалов в частном секторе, а также кровель, открытых для проведения ремонтных работ. Все заявки оперативно передаются в работу.

"Всем, кто пострадал от подтоплений в квартирах, необходимо обратиться в свои управляющие организации и зафиксировать ущерб. Возмещать ущерб жильцам в таких случаях обязаны управляющие организации, а если на доме ведутся ремонтные работы, то подрядчики. При отказе сделать это добровольно можно обращаться в суд", - говорится в сообщении.