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Путин заявил, что РФ не идет к одностороннему военному преимуществу

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - НАТО отказывается конструктивно рассматривать предложения РФ по деэскалации напряженности, но в Москве надеются, что возобладают желания развивать с Россией конструктивные отношения, заявил президент РФ Владимир Путин.

При этом в своем обращении к участникам и гостям IX Московской конференции по международной безопасности он подчеркнул, что Россия развивает свой оборонный потенциал на основе принципа разумной достаточности и не стремится к определяющему, одностороннему военному преимуществу особенно в такой чувствительной сфере, как стратегическая стабильность.

Однако российский лидер заверил, что РФ никогда не допустит, чтобы кто-то "перетянул этот баланс на себя".

Путин напомнил, что ранее Россия выдвинула предложение о выработке нового "уравнения безопасности". Оно должно учитывать все факторы, влияющие на стратегическую стабильность в их взаимосвязи.

Президент РФ констатировал, что Москву беспокоит наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, а также то, что Альянс отказывается конструктивно рассмотреть предложения России по деэскалации напряжённости и снижению риска непредсказуемых инцидентов.

Он отметил, что "к сожалению, пока турбулентность геополитических процессов возрастает, даже несмотря на отдельные позитивные сигналы. Продолжается и эрозия международного права. Не прекращаются попытки использовать силу для продавливания своих интересов, укрепить собственную безопасность за счёт безопасности других".

"Серьёзное беспокойство вызывают региональные вооружённые конфликты, риски расползания оружия массового уничтожения, активность трансграничных криминальных группировок, наркобизнеса и киберпреступников. Особую угрозу по-прежнему представляет международный терроризм", - сказал Путин.

Владимир Путин НАТО

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