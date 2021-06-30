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РФ и США планируют встречу по стратегической стабильности до середины июля

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Встреча делегаций России и США по стратегической стабильности может состояться до середины июля, у сторон есть понимание, что договоренности в этой сфере возможны лишь на взаимоприемлемой основе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы на ближайшие дни, надеюсь, до середины июля, планируем встречу делегаций, которые должны рассматривать задачи, поставленные президентами в области стратегической стабильности", - сказал он в среду на пресс-конференции в Анталье.

По словам министра, "здесь у нас есть полное понимание с американскими партнерами, что мы начнем разговор с презентации каждой из сторон своего видения новых переговоров". "Итогом таких предварительных консультаций может быть только договоренность, которая устраивает обе стороны", - отметил Лавров.

Россия США Сергей Лавров МИД РФ

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