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В Петербурге ожидается 35-градусная жара

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге в среду воздух может прогреться до плюс 35 градусов, сообщает пресс-служба управления МЧС по городу.

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По данным Северо-Западного УГМС, на которые ссылаются в ведомстве, сильная жара ожидается в городе во второй половине дня.

Спасатели призывают петербуржцев носить головные уборы и светлую воздухопроницаемую одежду из натуральных тканей, пить больше жидкости, а также отказаться от алкоголя и изнурительных физических нагрузок. Также рекомендовано по возможности не выходить из дома с 11 до 17 часов дня.

В субботу в Петербург пришла аномальная жара: погода ежедневно бьет температурные рекорды. Согласно прогнозам синоптиков, жара продержится в городе до конца недели.

Петербург

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