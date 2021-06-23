Пятый подряд температурный рекорд побит в Петербурге

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Погода в Петербурге в среду в очередной раз обновила исторический максимум.

"Сегодня в северной столице побит очередной, уже пятый подряд, рекорд максимальной температуры воздуха. В 10:00 температура на главной метеостанции Санкт-Петербурга достигла отметки в плюс 31,4 градус, что на 0,7 градуса выше, чем было в этот день в 1917 году", - написал в соцсети ведущий специалист в ООО "Центр ФОБОС" Михаил Леус.

Он добавил, что воздух продолжает прогреваться. Точное значение нового максимума будет известно позднее.

Ранее в среду в МЧС Петербурга со ссылкой на данные Северо-Западного УГМС предупредили о повышении температуры до плюс 35 градусов во второй половине дня.

В субботу в Петербург пришла аномальная жара: погода ежедневно бьет температурные рекорды. Согласно прогнозам синоптиков, высокая температура продержится в городе до конца недели.