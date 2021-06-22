В Петербурге побит температурный рекорд 1917 года

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Четвертый день подряд погода в Петербурге обновляет исторический максимум, сообщил "Интерфаксу" главный синоптик региона Александр Колесов.

"Четвертый рекорд кряду в Санкт-Петербурге. Температура воздуха уже достигла плюс 33,3 градусов, перекрыв максимум в плюс 32,5 градуса, установленный в этот день в 1917 году", - сказал он, отметив, что температура в городе продолжает повышаться.

Аномальная жара пришла в Петербург в субботу. 19 июня столбики термометров добрались до отметки плюс 30,7 градусов, обновив рекорд 1905 года. 20 июня в северной столице было плюс 31,8 градусов, что выше максимума 2006 года. 21 июня также был побит рекорд 2006 года.

Согласно прогнозам синоптиков, высокая температура продержится в городе до конца недели.

Ранее во вторник сообщалось, что температурный рекорд 1917 года был побит в Москве.