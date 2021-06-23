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Harvard Business Review в России будет издавать владелец Forbes

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Изданием российской версии Harvard Business Review (HBR), которое долгие годы выпускалось АО "Бизнес Ньюс Медиа" (издает "Ведомости") с 1 июля займется Business Insight Media (BIM) бизнесмена Магомеда Мусаева, которому также принадлежит Forbes Russia.

Как сообщил "Интерфаксу" директор по развитию Forbes в России Дмитрий Озман, БНМ в настоящее время работает с BIM над переходом HBR к новому издателю. BIM намерен расширить цифровое присутствие HBR в России, а также создаст совет директоров для обеспечения независимого редакционного руководства и повышения узнаваемости и выхода на новые аудитории.

"Я благодарен профессиональному коллективу издания за ту работу, которую они проводят по созданию и распространению качественной, а главное необходимой информации для современных предпринимателей. Мы не торопимся к быстрым и тем более глобальным изменениям, понимая, что приоритетной задачей для нас сегодня является сохранение наработанного клиентского опыта", - заявил Мусаев

По словам председатель совета директоров БНМ Ивана Еремина, передача прав на издание HBR Russia, позволит им сосредоточиться на развитии собственной линейки медиа-брендов, в частности, "Ведомостей".

"Мы очень рады тому, что сможем и дальше предлагать Harvard Business Review русскоязычным читателям, и мы воодушевлены планами Business Insight Media по расширению охвата и влияния бренда HBR", - главный редактор Harvard Business Review сказал Ади Игнейшес, чьи словам привели в пресс-службе Forbes Russia.

Журнал Harvard Business Review издается на 10 языках (русский, турецкий, арабский, французский, традиционный и упрощенный китайский, корейский, немецкий, итальянский и японский), а английская версия журнала доставляется клиентам более чем в 200 стран по всему миру. В 2022 году Harvard Business Review отметит свой 100-летний юбилей.

Forbes Ведомости Harvard Business Review

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