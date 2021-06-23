Путин в среду в режиме видеоконференции пообщается с Кадыровым

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду проведет встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщилл пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Публичным будет общение в режиме видеоконференции с руководителем Чеченской республики Рамзаном Кадыровым", - сказал Песков журналистам.

Журналисты напомнили Пескову, что в этом году срок полномочий Кадырова как главы Чечни заканчивается, и пресс-секретарь президента не исключил, что в ходе запланированного разговора будет затронута тема продления полномочий главы региона.

На соответствующий вопрос журналистов пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил: "Я не исключаю, что и об этом пойдет речь". На уточняющий вопрос, намерен ли президент рекомендовать продление полномочий главы Чечни, Песков ответил: "Я не могу вам этого сказать до того, как состоялась встреча".

Он отметил, что в середине дня президент проведет совещание с членами правительства.

"Профильная тема будет представлена докладом Дениса Мантурова, министра промышленности, о запуске обновленных специальных инвестиционных контрактов", - рассказал представитель Кремля. По его словам, СПИКи являются важным механизмом для инвестиционного фона в стране.

Кроме того, участники совещания обсудят наиболее важные текущие оперативные вопросы.

Песков добавил, что вечером у президента запланирован международный телефонный разговор.