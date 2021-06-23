Российский истребитель сопроводил самолет-разведчик США над Охотским морем

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Российский истребитель Су-30СМ поднимался на сопровождение самолета-разведчика RC-135 ВВС США над акваторией Охотского моря. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной РФ.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Охотского моря, сообщили российские военные в среду.

Согласно сообщению, истребитель Су-30СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа поднимался в воздух для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы.

После разворота иностранного военного самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Военные заявили, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Уточняется, что нарушения госграницы РФ не допущено.