Экс-главу "Открытой России" Пивоварова оштрафовали на 50 тыс. рублей

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Василеостровский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности бывшего исполнительного директора движения "Открытая Россия" (Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ; прекратило свою деятельность) Андрея Пивоварова о невнесении организации-иноагента "Открытый Петербург" в соответствующий реестр. Об этом сообщает корреспондент "Интерфакса" в среду.

"Должностное лицо Пивоварова Андрея Сергеевича признать виновным в совершении административного правонарушения (...) с назначением административного наказания в виде штрафа 50 тыс. рублей", - объявила решение судья.

Представитель Минюста, опрошенный на суде как свидетель, отметил, что Пивоваров является руководителем организации и должен был обратиться в ведомство для включения организации в реестр иноагентов, однако не сделал этого. Распоряжение о включении организации в перечень НКО-иноагентов было выпущено 21 декабря 2020 года.

В начале июня сообщалось, что в отношении Пивоварова возбуждено административное дело по части 1 статьи 19.34 КоАП РФ (осуществление деятельности НКО, выполняющей функции иноагента, не включенной в реестр НКО, выполняющих функции иноагента), связанное с невнесением в реестр НКО-иноагентов организации "Открытый Петербург" (внесена в реестр НКО-иноагентов).

Сам Пивоваров в настоящий момент находится в СИЗО Краснодара по обвинению в осуществлении деятельности нежелательной организации (статья 284.1 УК РФ). Он был задержан 31 мая в Петербурге при попытке покинуть Россию. После задержания Пивоварова доставили на Кубань, где суд заключил его под стражу на два месяца до 31 июля 2021 года включительно.

По данным организации "Правозащита Открытки", следствие утверждает, что 12 августа 2020 года Пивоваров, находившийся в тот момент в Краснодаре, поделился сообщением на своей странице в фейсбуке с призывом поддержать независимых кандидатов на муниципальных выборах. В СК полагают, что тем самым он принял участие в деятельности нежелательной организации.

"Открытая Россия" была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского.

26 апреля 2017 года Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности нескольких иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания). В Генпрокуратуре считают, что эти НПО "осуществляют на территории РФ специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными".

27 мая 2021 "Открытая Россия" полностью прекратила свою деятельность.