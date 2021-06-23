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Сертификат вакцинированного дополнят данными о сроке действия прививки

Сертификат вакцинированного дополнят данными о сроке действия прививки
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Сертификат вакцинации от коронавируса будет дополнен разделом с указанием сроков действия прививки, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Дано поручение министерству здравоохранения, Роспотребнадзору, совместно с Минцифры дополнить сертификат вакцинированного разделом, который касается сроков действия вакцинной защиты, возможностью подгружать туда данные ПЦР-тестирования", - сказала Голикова на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

Она добавила, что с согласия граждан также могут быть добавлены сведения о том, что человек перенес коронавирусную инфекцию.

коронавирус Татьяна Голикова

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