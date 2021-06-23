Топливо утекло в реку из-за повреждения судна на Обской губе на Ямале

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Дизтопливо из судна попало в реку на Обской губе в Ямало-Ненецком автономном округе в среду, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что на пристани в поселке Яр-Сале Ямальского района судно "Владимир Черных" получило повреждение, в результате чего произошла утечка дизельного топлива в реку.

Пострадавших нет, разлив топлива ликвидировали.

Транспортная прокуратура после инцидента на Обской губе проверит соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, экологического законодательства.