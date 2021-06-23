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Почти 100 человек подключились к поискам ребенка, пропавшего на реке в Краснодаре

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Около 100 человек приступили к поискам ребенка, пропавшего на реке Кубань в среду днем. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

"Поступило сообщение о происшествии на реке Кубань. К месту происшествия направлены силы и средства Единой Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Организованны поисково-спасательные работы несовершеннолетнего ребенка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к поискам привлечены 93 человека и 14 единиц техники.

Краснодарский край

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