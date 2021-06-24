Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:40Заразились
на 24.06В России 5 388 695+20 182В мире 179 595 550+437 255

КПРФ в предвыборной программе предложила поднять МРОТ до 25 тыс. руб.

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на втором этапе 18-го съезда партии в четверг представил программу, с которой они пойдут на выборы в Госдуму.

В ряду шагов, которые считает необходимым осуществить партия, увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 25 тысяч рублей в месяц - "для этого ресурсы у страны есть".

Коммунисты также обещают гарантировать трудоустройство по специальности, восьмичасовой рабочий день, отменить "людоедскую" пенсионную реформу.

"Обеспечим жильем всех - это не утопия. Это реальность, которую можно достичь завтра. У нас целые дома пустые стоят", - сказал Зюганов.

В программу также входит "создание справедливой системы налогов", освобождение от них бедных и повышение налогов для богатых; возвращение народу "отнятых олигархией природных ресурсов и стратегических отраслей", отметил председатель партии.

Он выразил уверенность, что граждане поддержат эту программу минимум.

Лидер КПРФ также озвучил 10 шагов, которые технологически позволят решить эти проблемы.

Второй этап 18-го съезда КПРФ проходит в подмосковных "Снегирях". На нем будет утверждена программа партии на выборах в Госдуму и списки кандидатов.

КПРФ Геннадий Зюганов

Новости

Пользователи Telegram сообщили о сбоях в его работе в России

Пандемия коронавируса

Песков заявил, что избегающим вакцинации придется искать новую работу

Песков заявил, что избегающим вакцинации придется искать новую работу

Земфира подала в суд на назвавшего ее наркоманкой писателя Гришковца

Земфира подала в суд на назвавшего ее наркоманкой писателя Гришковца
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки впервые с января выявлено более 20 тыс. случаев COVID-19

В РФ за сутки впервые с января выявлено более 20 тыс. случаев COVID-19

"Госконцерт" упразднен

Хуснуллин заявил о необходимости привлечь на стройки еще 5 млн мигрантов

Хуснуллин заявил о необходимости привлечь на стройки еще 5 млн мигрантов

В МИД заявили о готовности РФ отстаивать нерушимость своей границы военными методами

Володин призвал жестко пресекать бизнес на "липовых" COVID-сертификатах

Что случилось этой ночью: четверг, 24 июня

Совфед одобрил законопроект о дополнительном "дальневосточном гектаре"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');