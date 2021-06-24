КПРФ в предвыборной программе предложила поднять МРОТ до 25 тыс. руб.

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на втором этапе 18-го съезда партии в четверг представил программу, с которой они пойдут на выборы в Госдуму.

В ряду шагов, которые считает необходимым осуществить партия, увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 25 тысяч рублей в месяц - "для этого ресурсы у страны есть".

Коммунисты также обещают гарантировать трудоустройство по специальности, восьмичасовой рабочий день, отменить "людоедскую" пенсионную реформу.

"Обеспечим жильем всех - это не утопия. Это реальность, которую можно достичь завтра. У нас целые дома пустые стоят", - сказал Зюганов.

В программу также входит "создание справедливой системы налогов", освобождение от них бедных и повышение налогов для богатых; возвращение народу "отнятых олигархией природных ресурсов и стратегических отраслей", отметил председатель партии.

Он выразил уверенность, что граждане поддержат эту программу минимум.

Лидер КПРФ также озвучил 10 шагов, которые технологически позволят решить эти проблемы.

Второй этап 18-го съезда КПРФ проходит в подмосковных "Снегирях". На нем будет утверждена программа партии на выборах в Госдуму и списки кандидатов.