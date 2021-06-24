По всей РФ проведут проверку лицензий на твердые полезные ископаемые

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Минприроды до 7 июля изучит лицензии на пользование недрами для добычи твердых полезных ископаемых (ТПИ) Дальнего Востока и Арктики, затем начнет проверку по всей стране, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на главу Минприроды Александра Козлова.

"Недропользователей Дальнего Востока и Арктической зоны проверяют, как они выполняют условия лицензионных соглашений на право пользования твердыми полезными ископаемыми. Мониторинг продлится до 7 июля. После проверку лицензий начнут в масштабах всей страны", - сказал Козлов.

По его словам, на сегодняшний день проанализировано 4507 лицензий, из которых выявлено 946 с нарушениями условий пользования недрами: 43 выданы в Арктике, 903 - на Дальнем Востоке. Комиссия Роснедр уже приняла решения по 811 лицензиям, по остальным решения будут приняты в ближайшее время.

На основе решения комиссий прекращено право пользования недрами по 16 лицензиям (все выданы на Дальнем Востоке), по 6 лицензиям право пользования приостановлено (все выданы на Дальнем Востоке). Кроме того, 717 лицензиатам (690 на Дальнем Востоке, 27 в Арктике) выданы уведомления о допущенных нарушениях условий пользования недрами и возможном досрочном прекращении лицензий в случае невыполнения предписаний.

По 72 лицензиям пользователи устранили нарушения в процессе подготовки материалов, информация принята к сведению (16 в Арктике, 56 на Дальнем Востоке).

Всего на Дальнем Востоке выдано 5942 лицензии на право пользования твердыми полезными ископаемыми, в Арктике - 748. А в целом по стране их - 9379.

На углеводородное сырье выдано в России 3918 лицензий на право пользования, из них 160 на Дальнем Востоке и 708 в Арктических регионах.

"Мы часто слышим про "спящие лицензии", видим, что определенные недропользователи не выполняют свои обязательства. Но, как оказалось, проверить комплексно все лицензии было невозможно. Точнее это делалось вручную, по заявке. Сейчас разработали специальный программный продукт, который в автоматическом режиме будет проверять огромный массив данных и выдавать результат. После этого на комиссии будем принимать решения: вплоть до лишения недропользователя лицензии. Систему мы тестировали по лицензиям, выданным на месторождения Дальнего Востока и Арктики; из проверенных 4507 лицензий по 946 выявлены нарушения", - прокомментировал ситуацию Козлов.

По действующему законодательству выдача пользователю недр уведомления осуществляется только на основании решений, принимаемых лицензионными комиссиями Роснедр и его территориальных органов. А с января 2022 года это станет возможным исключительно после решения специально созданной комиссии (редакция последних изменений в ФЗ РФ "О недрах").