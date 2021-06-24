Двое подростков госпитализированы после ДТП с микроавтобусом в Крыму

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Крыма начала проверку по факту аварии с участием микроавтобуса, в результате которой двое несовершеннолетних и водитель легкового автомобиля получили травмы, сообщила пресс-служба ведомства.

По сообщению прокуратуры, в микроавтобусе, помимо водителя и сопровождающего, ехали 19 подростков 16-18 лет. По предварительным данным, пострадали двое несовершеннолетних, они госпитализированы.

В ведомстве уточнили, что микроавтобус с подростками, прибывшими из другого региона, следовал на экскурсию. Прокуроры намерены дать оценку действиям перевозчика и организаторов отдыха подростков.

Авария произошла около 19:40 по московскому времени. Автомобиль Mercedes Sprinter, выезжая со второстепенной дороги не предоставил преимущество водителю Volkswagen, движущемуся в попутном направлении. В результате столкновения микроавтобус опрокинулся на бок. По информации полиции, травмы также получил водитель легковушки.