Более 3 тыс. кубометров нефтепродуктов убрали в Туапсе после разлива из-за атаки БПЛА

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Дополнительную технику и людей от "Кубань-СПАС" планируют задействовать в понедельник для сбора нефтепродуктов, попавших в реку Туапсе и на прибрежную территорию одноименного города после атаки украинского беспилотника, сообщил в воскресенье оперативный штаб Краснодарского края.

Собрано более 3 тыс. кубометров загрязненного грунта. В работах задействованы 26 единиц техники и более 130 человек - сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, "Кубань-СПАС" и других организаций.

В настоящее время загрязнение имеет локальный характер, проводится постоянный мониторинг выбросов на береговой линии. В городе проводится уборка от сажи и других продуктов горения.

Ликвидацию разлива нефтепродуктов продолжают в рамках режима ЧС, который ввели в Туапсе 16 апреля, после первого возгорания на морском терминале, в результате которого нефтепродукты попали в реку. Пожар был спровоцирован атакой БПЛА.

В ночь на 20 апреля Туапсе вновь подвергся массированной атаке беспилотников. В морском порту произошло возгорание. Обломки беспилотника повредили остекление в нескольких городских зданиях, была повреждена газовая труба. Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ было зафиксировано в нескольких районах Туапсе из-за пожара.

Пресс-служба прокуратуры региона сообщала, что в морском порту имеются повреждения транспортной инфраструктуры.

Вечером в минувшую пятницу пожар на морском терминале в Туапсе был полностью потушен.