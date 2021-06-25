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Запуск военного спутника с Плесецка запланировали на пятницу

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В пятницу, как ожидается, на космодроме Плесецк состоится запуск ракеты-носителя "Союз - 2", сообщили в министерстве природных ресурсов республики Коми.

"25 июня 2021 года с космодрома Плесецк будет запущен ракетоноситель "Союз - 2". Пуск произойдет в интересах обороны и безопасности страны", - говорится в сообщении.

Резервными датами запуска назначены 26, 27, 28, 29 и 30 июня. В ведомстве добавили, что для падения отделяющихся частей ракеты планируется использование района Усть-Цилемский.

"На период пуска РН "Союз-2", а именно с 25 по 30 июня 2021 г., районы падения объявлены временно опасными", - отметили в министерстве.

По данным специализированных американских ресурсов - будет запущен разведывательный спутник "Пион-НКС".

Космический аппарат "Пион-НКС" является составной частью системы радиоэлектронной разведки "Лиана".

Плесецк Минобороны РФ

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