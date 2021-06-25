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Оппозиционера Яшина не пустили на выборы в Мосгордуму

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Глава Красносельского муниципального округа столицы, оппозиционер Илья Яшин сообщил, что окружная избирательная комиссия официально отказала ему в участии в предстоящих выборах в Мосгордуму.

"Подал документы на выборы в Мосгордуму. В ответ избирательная комиссия сообщила, что я признан "лицом, причастным к экстремистской деятельности", и участвовать в выборах мне запрещено. С выборов меня сняли в первый же день", - написал Яшин в фейсбуке в пятницу.

По его словам, доказательств того, что он причастен к экстремистской деятельности, не было. "Суд не рассматривал мое дело. Никаких доказательств экстремистской деятельности не представлено", - отметил оппозиционер и добавил, что планирует обжаловать это решение в суде.

"(...) я лишаюсь права идти на выборы в течение пяти ближайших лет, я не смогу работать вашим депутатом и буду сильно ограничен в полномочиях", - сказал Яшин.

Илья Яшин Мосгордума

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