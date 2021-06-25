Минпромторг РФ заявил о выпуске 32 млн комплектов вакцин от COVID-19

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В России уже выпущено почти 32 млн комплектов доз вакцин от коронавируса, к производству подключаются новые площадки для обеспечения возросшего спроса, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

"Объемы серий разнятся в зависимости от производственных площадок и позволяют обеспечивать мероприятия по вакцинации населения. С начала года выпущено в обращение более 30 млн комплектов "Спутник V", почти 1,5 млн "ЭпиВакКорона" и 352 тыс. "КовиВак", зарегистрированного позднее первых двух вакцин, - сказали журналистам в пресс-службе Минпромторга в пятницу.

"Все четыре отечественные вакцины выпускаются ритмично и в соответствии с планами, сформированными вместе с производителями", - подчеркнули в министерстве

Там отметили, что для обеспечения вакцинации населения к производству каждой из вакцин подключаются новые производственные площадки. "Например, сейчас формируются планы по производству "Герофармом" вакцины "ЭпиВакКорона", а "Нанолек" активно включился в работу над "КовиВаком", - сказали в ведомстве.

23 июня вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России вакцинировано 20,7 млн человек, из них двумя компонентами - 16,7 млн. Лидерами по темпам вакцинации на 100 тысяч человек являются Сахалинская, Белгородская, Московская области, Чеченская республика, ХМАО, Тюменская область, Москва.

Между тем зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов сообщил в своем телеграм-канале в пятницу, что запасы вакцины в регионе резко сократились на фоне возросшего спроса у населения, власти вынуждены приостановить прививочную кампанию в двух самых крупных городах - Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Также о недостатке вакцин заявили еще в некоторых регионах.

Как пояснили в Минпромторге, разница в доступности вакцин по времени связана с разным периодом их регистрации - август 2020 года ("Спутник V"), октябрь 2020 года ("ЭпиВакКорона"), февраль 2021 года ("КовиВак") и май 2021 года ("Спутник Лайт").

"От этапа регистрации к масштабному производству каждой вакцине необходимо было пройти целый ряд мероприятий, связанных с масштабированием технологии, контролем качества вакцин, который для иммунобиологических препаратов является посерийным (каждая серия проходит контроль качества сначала держателем РУ, затем в Росздравнадзоре)", - сказали в министерстве.

Дефицит вакцин для профилактики коронавируса, возникший в некоторых регионах России, будет компенсирован в ближайшие дни, заявил ранее в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, "надо будет ускорить всю цепочку с учетом того, что все-таки граждане стали проявлять большую сознательность, большее понимание опасности, которая стоит перед всеми нами". Песков пояснил, что вакцина требует определенных условий хранения, поэтому "в больших объемах ее хранить по всей географии страны просто невозможно". "Слава богу, произошел такой резкий рост количества желающих вакцинироваться", - отметил он.

В свою очередь премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что в России имеются необходимые запасы вакцин от коронавируса, нужно наладить своевременные поставки препаратов в регионы. "Темпы вакцинации значительно ускорились. Теперь необходимо следить, чтобы хватало препаратов. Запас вакцины есть, важно своевременно поставлять ее во все регионы страны", - сказал он на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19.