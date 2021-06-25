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МиГ-31К на учениях в Средиземном море были оснащены гиперзвуковыми ракетами

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Российские истребители МиГ-31К, перебазированные на учения в Сирию, выполнили полеты над Средиземным морем с гиперзвуковыми ракетами комплекса "Кинжал".

Об этом свидетельствуют официальные фото и видеоматериалы Минобороны РФ с учений.

На фото и видео МиГ-31К несут высокоточные гиперзвуковые аэробаллистические ракеты. Сообщалось, что этими ракетами могут быть нанесены удары по целям на дальность более 2000 км без захода в зону противовоздушной обороны противника.

В пятницу Минобороны РФ сообщило о начале на востоке Средиземного моря маневров с участием кораблей, подлодок и авиации.

"В рамках учения на российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирийской Арабской Республике с российских аэродромов осуществлен перелет пары самолетов МиГ-31К, имеющих возможность применять новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса "Кинжал", - отмечалось в сообщении Минобороны РФ.

Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

В Средиземном море находится корабельная ударная группы во главе с британским авианосцем Queen Elizabeth.

По словам российских военных, в учении задействованы пять кораблей, в частности, флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва", фрегаты с крылатыми ракетами "Калибр" "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", а также две оснащенные "Калибрами" подводные лодки "Старый Оскол" и "Ростов-на-Дону".

Совместно с противолодочными самолетами Ту-142, Ил-38, дальними бомбардировщиками Ту-22М3 и самолетами МиГ-31К корабли и подлодки выполнят учебно-боевые задачи по обеспечению безопасности двух российских баз в Сирии - "Хмеймим" и "Тартус".

МиГ-31 - истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. На его базе создан Миг-31К - носитель гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал".

Главком ВКС России Сергей Суровикин ранее заявил, что маневрирование ракеты на скоростях, в несколько раз превышающих скорость звука, позволяет ей гарантированно преодолевать все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны. По словам Суровикина, высокоскоростной самолет-носитель сможет за считанные минуты доставить ракету в район сброса.

"Маршевый двигатель, установленный на аэробаллистической ракете, в течение секунд разгоняет боезаряд до гиперзвуковой скорости. Использование на конечном участке гиперзвукового полета всепогодной головки самонаведения обеспечивает требуемую точность и избирательность поражения целей в любое время суток", - сказал главком ВКС РФ.

Минобороны РФ

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