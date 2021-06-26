Российские корабли проведут стрельбы вблизи британского авианосца

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Корабли постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море в субботу, как ожидается, проведут учебные ракетные стрельбы вблизи авианосной ударной группы британского Королевского военно-морского флота, возглавляемого авианосцем Queen Elizabeth, следует из международного сообщения о зонах ограничения полетов (NOTAM).

Согласно координатам, корабли ВМФ России должны провести пуски в районе к югу от Кипра.

В сообщениях NOTAM указывается, что в этом же районе до 30 июня действует палубная авиация британского авианосца Queen Elizabeth. Как сообщало на текущей неделе министерство обороны Великобритании, самолеты наносят удары по боевикам в Сирии и Ираке.

В пятницу Минобороны РФ сообщило о начале на востоке Средиземного моря маневров с участием кораблей, подлодок и авиации.

По словам российских военных, в учении задействованы пять кораблей, в частности, флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва", фрегаты с крылатыми ракетами "Калибр" "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", а также две оснащенные "Калибрами" подводные лодки "Старый Оскол" и "Ростов-на-Дону".

В рамках учения на российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии с российских аэродромов прилетели пары самолетов МиГ-31К, имеющих возможность применять новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса "Кинжал".

Совместно с противолодочными самолетами Ту-142, Ил-38, дальними бомбардировщиками Ту-22М3 и самолетами МиГ-31К корабли и подлодки выполняют учебно-боевые задачи по обеспечению безопасности двух российских баз в Сирии - "Хмеймим" и "Тартус".