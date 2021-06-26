В федеральный список "Родины" к выборам в Думу вошла певица Буланова

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В ходе предвыборного съезда "Родины" решено выдвинуть во главе общефедерального списка кандидатов на выборах в Госдуму председателя партии Алексея Журавлева, российского военного деятеля, героя России Андрея Богатова, а также певицу Татьяну Буланову, сообщают в партии.

Также, согласно общефедеральной части списка, среди кандидатов - экс-депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" Олег Пахолков, бывший российский футболист Дмитрий Булыкин, российский общественный деятель Михаил Хазин, председатель регионального отделения партии "Родина" в Ленинградской области Валерий Шинкаренко, председатель совета регионального отделения партии в Московской области Алексей Рылеев.

Кроме того, в ходе съезда были утверждены порядка 60 региональных групп кандидатов на предстоящих выборах.

Согласно закону, партии должны провести предвыборные съезды и утвердить списки кандидатов на выборы в Госдуму в течение 25 дней после официального опубликования указа президента РФ о назначении выборов. Все съезды должны проходить в очном режиме.

По решению ЦИК РФ, голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в течение трех дней - с 17 по 19 сентября.