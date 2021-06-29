Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:52Заразились
на 29.06В России 5 493 557+20 616В мире 181 425 785+332 380

Певица Дайнеко будет баллотироваться в Думу от экологической партии

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Экологическая партия "Зеленая альтернатива" приняла решение выдвинуть 256 кандидатов на выборы в Госдуму, сообщили в партии по итогам предвыборного съезда; от "Зеленой альтернативы", в частности, баллотироваться в Думу будет певица Виктория Дайнеко.

"В списке кандидатов на выборы - 222 кандидата. Кроме того, 34 кандидата будут выдвинуты по одномандатным округам, из них 14 - по Москве", - сказали "Интерфаксу" в партии во вторник.

Федеральную часть списка кандидатов на выборы в Госдуму возглавит певица Виктория Дайнеко, экоактивист София Калягина и журналист Ксения Качаева.

Согласно закону, партии должны провести предвыборные съезды и утвердить списки кандидатов на выборы в Госдуму в течение 25 дней после официального опубликования указа президента РФ о назначении выборов. Все съезды должны проходить в очном режиме.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет в течение трех дней - с 17 по 19 сентября.

Зеленая альтернатива Госдума Виктория Дайнеко

Новости по теме

Новости

В двух муниципалитетах Югры непривитых обязали самоизолироваться

Чешская НПО признана нежелательной в России

Экс-директор ФБК Жданов объявлен в международный розыск

Экс-директор ФБК Жданов объявлен в международный розыск
Пандемия коронавируса

В Думе рассказали, чем грозит использование фальшивых сертификатов о прививке

В Думе рассказали, чем грозит использование фальшивых сертификатов о прививке

Дети оказались более подвержены заражению "индийским" штаммом COVID-19

В МВД подтвердили обыски у главреда "Проекта" в рамках дела о клевете

Пандемия коронавируса

Полную вакцинацию от COVID прошли 11,5% россиян

В Кремле не увидели взаимосвязи обысков с расследованиями "Проекта"

В Кремле не увидели взаимосвязи обысков с расследованиями "Проекта"
Пандемия коронавируса

Кремль признал, что не удастся привить 60% россиян к осени

Пандемия коронавируса

Свердловский губернатор опроверг слухи о выплатах семьям умерших после COVID-прививки

Свердловский губернатор опроверг слухи о выплатах семьям умерших после COVID-прививки
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');