Певица Дайнеко будет баллотироваться в Думу от экологической партии

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Экологическая партия "Зеленая альтернатива" приняла решение выдвинуть 256 кандидатов на выборы в Госдуму, сообщили в партии по итогам предвыборного съезда; от "Зеленой альтернативы", в частности, баллотироваться в Думу будет певица Виктория Дайнеко.

"В списке кандидатов на выборы - 222 кандидата. Кроме того, 34 кандидата будут выдвинуты по одномандатным округам, из них 14 - по Москве", - сказали "Интерфаксу" в партии во вторник.

Федеральную часть списка кандидатов на выборы в Госдуму возглавит певица Виктория Дайнеко, экоактивист София Калягина и журналист Ксения Качаева.

Согласно закону, партии должны провести предвыборные съезды и утвердить списки кандидатов на выборы в Госдуму в течение 25 дней после официального опубликования указа президента РФ о назначении выборов. Все съезды должны проходить в очном режиме.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет в течение трех дней - с 17 по 19 сентября.