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Три землетрясения за ночь произошли возле Камчатки и Курил

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали три землетрясения, произошедшие в ночь на воскресенье возле Камчатки и Курильских островов, сообщает Камчатский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Наиболее сильное из землетрясений зарегистрировано в акватории Тихого океана в 2:59 воскресенья по местному времени (18:59 субботы мск). Его магнитуда составила 4,4. Эпицентр находился в Авачинском заливе в 114 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 43 км под морским дном.

В течение двух часов произошли еще два землетрясения магнитудой 3,9 и 3,7 на расстоянии 105 км от райцентра Усть-Камчатск и 150 км от г. Северо-Курильск (о. Парамушир) соответственно.

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