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Землетрясение в Татарском проливе ощутили на севере Сахалина

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 3,9 произошло утром в воскресенье в северной части Татарского пролива, подземные толчки ощутили в северных районах Сахалина, никто не пострадал, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС региона.

"Эпицентр землетрясения находился в акватории Татарского пролива, в 33 км западнее города Александровск-Сахалинский (райцентр - ИФ) на глубине 5 км", - говорится в сообщении.

В населенных пунктах Александровск-Сахалинского района сейсмическое событие ощутили силой до трех баллов, сообщает пресс-служба. Тревога цунами не объявлялась, пострадавших и разрушений нет.

По данным сахалинского сервиса регистрации землетрясений eqalert.ru, магнитуда сейсмособытия составила 4,1, а ощущаемость была до пяти баллов.

Жители Александровск-Сахалинского района в соцсетях и на местном форуме сообщают, что слышали подземный гул, ощутили толчки, раскачивались люстры и другие предметы в домах, некоторые местные жители, испугавшись, выбегали из дома. "Александровск-Сахалинский, пятый этаж, покачало нехило, секунды четыре-пять. И гул был слышен сильный", - сообщает на форуме один из жителей райцентра.

Жители Тымовского и Охинского района сообщают, что они тоже ощутили это землетрясение.

Сахалин Татарский пролив

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