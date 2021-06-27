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Правительство направит 3 млрд руб. на поддержку университета "Сириус"

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Научно-технологический университет "Сириус" получит поддержку из федерального бюджета на расширение научной и образовательной деятельности, правила предоставления субсидии на эти цели утвердил премьер России Михаил Мишустин, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства.

"На поддержку "Сириуса" с 2021 по 2023 год планируется направить порядка 3 млрд рублей. Это простимулирует развитие университета в качестве одного из ведущих учебных заведений страны", - отмечается в сообщении.

Согласно документу, средства пойдут на оплату образовательных и исследовательских мероприятий, приобретение оборудования, программного обеспечения и расходных материалов, издание научных сборников и статей.

Научно-технологический университет "Сириус" сформирован по инициативе президента России на базе олимпийской инфраструктуры в Краснодарском крае. В рамках "Сириуса" уже действуют математический центр, научные подразделения по генетике, искусственному интеллекту, когнитивным исследованиям.

С 2021 года в университете стартует набор на очное обучение в магистратуре и аспирантуре. В дальнейшем планируется также запустить программы бакалавриата.

Краснодарский край Сириус Михаил Мишустин

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