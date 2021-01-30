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Андрей Столяров назначен врио главы федеральной территории "Сириус"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ о назначение временно исполняющего обязанности главы федеральной территории "Сириус".

На эту должность назначен Андрей Столяров.

Еще одним указом президента перечень госдолжностей дополнен должностями "Член Совета федеральной территории "Сириус"; председатель Совета федеральной территории "Сириус"; заместитель председателя Совета федеральной территории "Сириус"; глава администрации федеральной территории "Сириус".

Владимир Путин ранее заявлял, что статус федеральной территории позволит образовательному центру "Сириус" стать экономически самостоятельным, а также напрямую коммуницировать с руководством страны.

Сириус

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