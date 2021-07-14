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Курортный сбор введут на федеральной территории "Сириус"

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Депутаты Заксобрания Краснодарского края включили федеральную территорию "Сириус" в эксперимент по взиманию курортного сбора, изменив соответствующий закон.

Спикер собрания Юрий Бурлачко напомнил депутатам что на территории "Сириус" есть "хороший задел для устойчивого развития всей туристской сферы: объекты олимпийского наследия, современные санатории и пансионаты, множество местных достопримечательностей, развитая рекреационная инфраструктура".

Депутаты подсчитали, что сбор принесет бюджету края дополнительно больше 31 млн рублей в год.

На Кубани взимать курортный сбор начали в июле 2018 года на территории Анапы, Сочи, Геленджика, Горячего Ключа и ряда поселков Туапсинского района. Размер сбора составлял 10 рублей в сутки для совершеннолетних туристов. В 2018 году было собрано более 109 млн рублей, в 2019 году - более 150 млн рублей. Эти деньги идут на развитие курортной инфраструктуры.

Понятие федеральной территории появилось в законодательстве после изменения Конституции. Затем был принят закон о создании на Кубани такой территории под назвнием "Сириус", ее административном устройстве и об особенностях экономической деятельности в ее пределах.

Краснодарский край Сочи Сириус Юрий Бурлачко

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