ФАС начала проверку роста цен на ПЦР-тесты

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ изучает сообщения об увеличении цен на ПЦР-тесты.

"В связи с поступающими в антимонопольный орган обращениями граждан о росте цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела к COVID-19, ФАС России ранее направила запросы в медорганизации. В настоящее время ведомство изучает представленные документы на предмет экономической обоснованности стоимости этих услуг", - говорится в сообщении пресс-службы ФАС, распространенном в понедельник.

25 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал поручить ФАС и Роспотребнадзору следить за стоимостью и сроками проведения ПЦР-тестирования на коронавирус. Мишустин обратил внимание главы Роспотребнадзора Анны Поповой на поступающую в последнее время информацию из регионов о том, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается и стоимость проведения этих анализов увеличивается.

"Людей это сильно беспокоит", - сказал Мишустин, попросив Попову рассказать о необходимых мерах для выравнивания этой ситуации.

Попова согласилась, что из-за новых требований, в том числе, такая услуга действительно стала более востребованной. По ее словам, Роспотребнадзор усиливает контроль за сроками прохождения анализов и оценивает все возможности, "рассматривает вариант перехода к обязательному 24-часовому периоду проведения исследований".

По ее словам, цены поднимают коммерческие лаборатории, набирая большое количество заказов, при этом не успевая их вовремя выполнить.