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У ФАС не нашлось претензий к ценам на ПЦР-тесты в частных лабораториях

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба сообщила, что проверила расценки на проведение ПЦР-тестов на COVID-19 в частных медицинских организациях и не нашла нарушений в формировании этих цен.

О результатах анализа ФАС уже сообщила в правительство.

"Отметим, в настоящий момент требования по ПЦР-тестированию оптимизированы Роспотребнадзором (отменена обязанность двукратной сдачи тестов для прибывших из зарубежа, а также обязанность сдачи тестов для вакцинировавшихся и переболевших), что минимум вдвое уменьшит затраты граждан на тестирование, что особенно актуально во время летнего отпускного периода", - заявили в ФАС.

25 июня на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьер-министра Михаила Мишустина проверить расценки на проведение ПЦР-тестов в частных учреждениях. 7 июля Мишустин поручил ФАС и Роспотребнадзору проверить обоснованность этих цен.

Хроника 09 января 2020 года – 19 июля 2021 годаПандемия коронавируса
ФАС Роспотребнадзор коронавирус Михаил Мишустин

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