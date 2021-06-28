В РФ не принимали решений о компенсации бизнесу оплаты труда персонала при локдауне

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии каких-либо решений насчет компенсации работодателям оплаты труда сотрудников в случае введения локдауна или нерабочих дней из-за коронавируса.

"Никаких решений на этот счет не принималось", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, готово ли государство компенсировать предпринимателям оплату труда работников во время локдауна или нерабочих дней из-за коронавируса.

Он отметил, что меры по борьбе с COVID-19 осуществляются в рамках чрезвычайных полномочий глав регионов.

По словам Пескова, "хорошо известно, что, к сожалению, пандемия ухудшила положение малого и среднего бизнеса". "Государство вовремя протянуло руку помощи", - сказал представитель Кремля.

"Сейчас малое и среднее предпринимательство работает практически везде в свободном режиме, конечно, не без проблем. Пандемия накладывает отпечаток, но все-таки никаких локдаунов нет", - добавил он.