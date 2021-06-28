Иркутские медики призвали закрыть магазины и общепит из-за COVID-19

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Медработники в Иркутской области обратились к губернатору Игорю Кобзеву с просьбой ужесточить ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19, сообщается на сайте Общественной палаты региона в понедельник.

Они просят "приостановить работу торговых центров, общепита, магазинов непродовольственной торговли, салонов красоты и СПА, гостиниц, турбаз и санаториев, музеев, детских садов (за исключение дежурных групп), стационарных детских лагерей", говорится в обращении.

Медики также предлагают "активно штрафовать жителей без масок в общественном транспорте и местах массового пребывания людей силами Национальной гвардии и МЧС, и т.д.".

Они отмечают, что нагрузка на областную систему здравоохранения из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией приблизилась к критической отметке.

"Сегодня мы имеем дело с развернувшейся третьей волной заболевания. Даже ускорение массовой вакцинации сейчас уже не спасет нас от тех же последствий, что во вторую волну, а это гибель людей. Сейчас требуются самые кардинальные меры", - отмечается в послании.

Медработники считают, что во избежание роста смертельных случаев и тяжелых осложнений в результате перегрузки медучреждений необходимо ужесточение ограничений, чтобы "выиграть время для вакцинации".

По данным оперативного штаба региона, на утро понедельника в области за сутки выявлены 208 новых случаев заражения COVID-19, госпитализирован 121 человек, скончались 19. В настоящее время лечение в стационарах получают 4 397 пациентов. Всего с начала пандемии зарегистрировано 73 840 случаев инфицирования, выздоровели 70 210 человек, умерли от нового коронавируса 2 804 человека.