В Иркутской области приостановили работу некоторых организаций из-за COVID-19

Турбазы принимают только вакцинированных

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Ограничения в связи с COVID-19 ужесточаются в Иркутской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

"По 18 июля приостанавливается деятельность театров, концертных залов, цирков и иных организаций отдыха и развлечения, включая детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, СПА-салонов, соляриев, саун, а также предоставление услуг общественного питания в фуд-кортах", - говорится в сообщении.

Для заселения в санатории, дома отдыха, турбазы и другие аналогичные организации потребуется наличие документов, подтверждающих получение полного курса вакцинации от COVID-19 (за исключением лиц младше 18 лет), отрицательный тест ПЦР, выданный не ранее чем за 72 часа до вселения (размещения). Для допуска к занятию спортом в фитнес-центрах, спортзалах (и других объектах физической культуры и спорта) необходимо будет представить документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации против COVID-19. Те же требования будут предъявляться для посещения кинотеатров (за исключением лиц младше 18 лет).

В зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на соответствующей территории рекомендовано возобновить работу дежурных групп в детских садах для детей работников организаций, деятельность которых не приостановлена (ограничена). С 5 июля по 2 августа отменяется выезд за пределы региона организованных групп детей для оздоровления и участия в массовых мероприятиях. Мэру Иркутска рекомендовано отменить вторую и третью оздоровительные смены в детском лагере "Байкал". В загородных стационарных оздоровительных организациях работники будут заезжать одномоментно на период работы смены; выезд и возвращение работников в период одной смены будет невозможен.

Отменяется проведение Фестиваля русской оперы в Иркутской областной филармонии и архитектурно-этнографическом музеем "Тальцы". Также отменяется проведение специализированных смен для детей-инвалидов и детей из замещающих семей в летнем оздоровительном лагере "Мандархан" в июле-августе 2021 года. Гражданам рекомендовано воздержаться от посещения религиозных объектов до стабилизации эпидемиологической обстановки.

"Во время второй волны я говорил, что система здравоохранения работает на запредельных нагрузках. Так вот, сейчас ситуация повторяется, а нагрузка на скорую помощь стала еще выше. Врачи снова работают на пределе сил и, конечно, им нужна помощь", - приводятся в сообщении слова губернатора Игоря Кобзева.

Глава региона вновь призвал жителей соблюдать профилактические и ограничительные меры.

Как сообщалось, с конца мая в регионе наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации с новым коронавирусом. По состоянию на пятницу в медучреждениях региона развернуто 5 тыс. 693 койки, госпитализированы 5 тыс. 11 человек. С начала пандемии зарегистрированы 74 тыс. 898 случаев заражения COVID-19, выздоровели 70 тыс. 405 человек, умерли от нового коронавируса 2 тыс. 899 человек.