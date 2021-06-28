Минсельхоз не ожидает существенного роста цен на хлеб в РФ

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Минсельхоз отмечает стабильный уровень цен производителей на хлебобулочную продукцию и не ожидает их существенного повышения в дальнейшем, говорится в сообщении ведомства.

"Этому в том числе будут способствовать дополнительные меры господдержки производителей хлебобулочных изделий и муки, а также действующие механизмы стабилизации стоимости зерновых", - подчеркивает министерство.

При этом Минсельхоз отмечает, что подготовленная федеральным государственным автономным научным учреждением "Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности" (ФГАНУ НИИХП) первая редакция проекта межгосударственного стандарта для предприятий хлебопекарной отрасли будет рассмотрена при поступлении в установленном порядке. Министерство считает целесообразным провести всестороннее обсуждение проекта, в том числе с участием представителей отрасли, а также рассмотреть необходимость соответствующей корректировки налогового законодательства при необходимости.

В понедельник "Коммерсантъ" написал, что новый ГОСТ вызвал критику российских компаний. Они опасаются, что из-за нововведения лишатся льгот по налогам: финансовая нагрузка может в целом вырасти на 22 млрд руб. Производители угрожают компенсировать выпадающие доходы повышением цен. Авторы ГОСТа утверждают, что разрабатывали его в пользу крупных игроков, применяющих традиционные способы хлебопечения.