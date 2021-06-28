Большая часть подмосковного Щелкова обесточена из-за попадания молнии

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Большая часть города Щелкова и нескольких близлежащих населенных пунктов обесточены из-за грозы, прошедшей в понедельник в Подмосковье, сообщает пресс-служба местной администрации.

"В связи с выходом из строя центральной линии электропередач обесточена большая часть города Щелково, д. Гребнево и Трубино. Это же стало причиной остановки ВЗУ (водозаборного узла - ИФ). Аварийные бригады уже работают на месте", - говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации "Интерфаксу" уточнили, что причиной аварии стало попадание молнии в центральную электроподстанцию.

Пресс-служба уточнила, что водоснабжение и электроснабжение планируется возобновлять поэтапно, но в течение шести часов работы будут полностью завершены.