В Приморье возбудили уголовное дело по факту пропажи троих детей

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело по факту пропажи троих детей возбудили в Лесозаводске - несовершеннолетние в возрасте 8, 9 и 12 лет ушли из дома на прогулку еще утром 28 июня, а вечером были обнаружены их личные вещи, а также тело одного из пропавших, сообщает пресс-служба СУ СКР по Приморскому краю.

"Первоначальные поиски малолетних не привели к положительному результату, в связи с чем по факту безвестного исчезновения детей следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия уже выехал глава следственного управления Владимир Фомин и следователи-криминалисты. Они и обнаружили часть вещей, велосипеды пропавших. В 800 метрах от места, где дети оставили вещи, обнаружили тело одного из пропавших - 9-летнего мальчика. Следователи полагают, что ребенок мог утонуть.

Прокуратура уже начала проверку произошедшего, в том числе и исполнения законодательства о несовершеннолетних и об обеспечении безопасности на водных объектах.

"Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль прокуратуры края", - говорится в сообщении прокуратуры.

Уточняется, что пропавшие мальчики были братьями.

Поисками оставшихся двоих детей - двоюродных братьев погибшего, заняты не только правоохранители, но волонтеры, и сотрудники МЧС. Выясняются все обстоятельства произошедшего.