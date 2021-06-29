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Нелегальный детский лагерь обнаружили в Республике Алтай

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Республики Алтай проверила информацию о размещении в селе Инегень Онгудайского района несанкционированного детского лагеря, сообщает Управление Генпрокуратуры по СФО.

Прокуратура совместно с полицией, МЧС, представителями Роспотребнадзора и местной администрацией установили, что 20 июня 2021 года в Республику Алтай в сопровождении шести вожатых из Москвы прибыло 34 ребенка для отдыха и оздоровления в агротуристическом комплексе "Инегень" на берегу реки Катунь.

"В нарушении закона в детском лагере организатором - индивидуальным предпринимателем не соблюдены нормы площади проживания на одного ребенка, некоторые дети размещены на полу на надувных матрацах со спальниками", - говорится в сообщении.

В помещениях отсутствуют шкафы, тумбочки для размещения личных вещей, приборы для дезинфекции воздушной среды, не организована надлежащая уборка.

Также не оборудован медицинский кабинет с изолятором, договор на предоставление медобслуживания с какой-либо организацией не заключен. Организовано трехразовое питание вместо положенного пятиразового.

"Лагерь не включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории республики на 2021 г. и не подвергался проверке органами контроля и надзора. Выявленные многочисленные нарушения поставили под угрозу жизнь и здоровье находящихся в лагере детей", - говорится в сообщении.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждены административные дела по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения) и статье 14.65 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей).

В настоящее время детям приобретают билеты на обратную дорогу, безопасность подростков контролируют сотрудники прокуратуры и полиции.

Республика Алтай

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