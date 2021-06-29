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ФСБ выявила хищение 19 млн руб. у крымского госпредприятия

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Трое россиян стали фигурантами уголовного дела о хищении денег государственного коммунального предприятя Крыма, сообщили во вторник журналистам в УФСБ России по Крыму и Севастополю.

"В результате махинаций подозреваемые получили в полное распоряжение не менее 19 млн рублей за фактически не выполненные работы. Тем самым госпредприятию был причинен материальный ущерб в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

По данным ФСБ, в 2018 году госпредприятие заключило с коммерческой компанией контракт на выполнение строительно-монтажных работ стоимостью 54 млн рублей. В качестве субподрядчиков были привлечены два ООО с одним управляющим. Он вступил в сговор с представителями госпредприятия и компанией, ответственной за приемку работ, для хищения денег "путем внесения недостоверных завышенных сведений о стоимости и объемах работ в акты", отмечается в пресс-релизе.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Крым ФСБ

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