ЦБ предложил обязать финорганизации отвечать на претензии россиян

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Центральный банк РФ готовит законодательную инициативу, по которой финансовые организации будут обязаны рассматривать по существу претензии граждан, сейчас такой обязанности у них нет, рассказал руководитель службы по защите прав потребителей ЦБ Михаил Мамута во вторник на Международном финансовом конгрессе.

"Это обязанность финансовых организаций - рассматривать по существу и отвечать на претензию гражданина до обращения к регулятору или до обращения в другую инстанцию. Как ни странно, такой обязанности нет в РФ. То есть регуляторы должны в течение 30 дней отвечать по существу, а финансовая организация - все зависит от того, как устроена его политика", - сказал Мамута.

По словам представителя ЦБ, многие организации отвечают на обращения граждан, но есть те, которые этого не делают, в результате у человека не реализуется одна из главных потребностей в сфере защиты прав потребителей - право быть услышанным. "Вот этот законопроект мы планируем, надеемся в осеннюю сессию двигать дальше наряду со многими другими важными инициативами", - сказал Мамута.

В свою очередь глава комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков отметил, что основные проблемы, связанные со взаимоотношениями легальных участников финансового рынка и физических лиц, парламент законодательно отрегулировал. Дальше будет необходима только тонкая донастройка, например, связанная с формированием предельной долговой нагрузки и с использованием информации о закредитованности граждан.

Глава комитета также отметил, что одна из задач законодательного регулирования - это сохранение притока инвесторов на финансовый рынок. "Тот темп роста притока инвесторов на финансовый рынок, который мы сейчас в России наблюдаем, хотелось бы сохранить, потому что экономика нуждается в длинных деньгах, а такой приток инвесторов - это как раз приток, в том числе, и длинных финансовых ресурсов для экономики", - сказал депутат.