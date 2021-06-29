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В Ростове-на-Дону арестовали предпринимателя по подозрению в госизмене

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заключил под стражу учредителя фирмы "ДЗ Консалтинг" Александра Деркунского. Он подозревается в продаже программно-аппаратного комплекса, используемого иностранными секретными службами. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

"Ленинским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Александру Деркунскому, подозреваемому по статье 275 УК РФ (государственная измена), по 27 августа 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Деркунский получил от гражданина РФ результаты научно-исследовательских работ, связанные с созданием в интересах российского ведомства программно-аппаратного комплекса на основе принципиально новых технологий, не имеющих аналогов.

Далее Деркунский привлек специалистов и организовал серийное производство этого программно-аппаратного комплекса на основе полученных данных за пределами РФ и на коммерческой основе осуществлял его распространение. В числе пользователей комплекса установлены иностранные организации, в том числе секретные службы, подчеркивает пресс-служба.

По данным "СПАРК-Интерфакс", фирма "ДЗ Консалтинг" специализируется в сфере компьютерных технологий, в том числе занимается разработкой компьютерного программного обеспечения.

Ростов-на-Дону

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